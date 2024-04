Rindel on praeguse seisuga kolm kriitilist kohta, kus ukrainlased on viimase nädala jooksul positsioonidelt taandunud. Ukrainas endas on käimas arutelu selle üle, kuidas see sõda võib lõppeda ja võimalikud variandid paistavad üllatavad, kirjutab sõjavaatleja ja riigikogu liige (Eesti 200) Igor Taro oma sotsiaalmeedias ilmuvas Ukraina päevikus.