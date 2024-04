VIDEO Sumomaadlejad üritasid Tokyo festivalil beebisid nutma ajada

«Minu laps nuttis kuni matši alguseni, nii et ma arvasin, et me võidame. Aga nii kui sumomaadleja minu lapse üles tõstis, hakkas ta naeratama. See oli sellegipoolest tore mälestus,» ütles 29-aastane osaleja Mayu Yamamoto uudisteagentuurile Reuters.

Iseäralik festival peeti Sensoji templis Tokyos ning selle eesmärk on tagada lastele ohutu sirgumine ja tervis.

«Ma arvan, et see on võrratu. Tegu on traditsioonilise sündmusega ja see võib olla lastele tore mälestus,» arvas 34-aastane osaleja Yumi Mizushima.

«Kui traditsioon kandub edasi ka minu tütre põlvkonnale, on see ka nende jaoks tore mälestus, nii et ma arvan, et tegu on hea üritusega,» lisas naine.

Traditsiooniline «nutusumo» festival sai alguse 1991. aastal ja täna toimunud üritusel osales ligi sada last.

Nihoni ülikooli sumoklubisse kuuluvad maadlejad kõigutasid lapsi, et neid nutma ajada, samal ajal kandsid võistluse korraldajad erksavärvilisi deemonite ja rebaste nägudega maske. Võitis see maadleja, kelle käes olev laps enne nutma hakkas.