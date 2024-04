Depardieu kutsuti seksuaalrünnaku kahtluse tõttu politseisse

Politsei soovib näitlejat küsitleda seoses kahe naise süüdistusega, mille JÄRGI Depardieu neid ründas. Mõlemad väidetavad vahejuhtumid leidsid aset filmivõtetel, üks 2014. ja teine 2021. aastal, ütles allikas, kinnitades telekanali BFMTV teadet.

Esimene naine süüdistab teda selles, et ta on teda rünnanud, kui ta kuulus 2022. aasta mängufilmi «The Green Shutters» võttemeeskonda. Veebruaris ametliku kaebuse esitanud stsenarist rääkis uurivale veebisaidile Mediapart, et Depardieu haaras temast Pariisi hotellist lahkudes kinni, käperdas teda ja tegi ebasündsaid märkusi, enne kui tema ihukaitsjad ta ära viisid.

Teine naine on väitnud, et 2015. aasta filmi «Le magician et le Siamois» assistendina käperdas Depardieu teda igalt poolt ja tegi sobimatuid märkusi, ütles ta piirkondlikule ajalehele Le Courrier de l'Ouest.

Depardieu on kõiki varasemaid süüdistusi eitanud. «Ma ei ole iial naist väärkohelnud,» märkis ta oktoobris ajalehele Le Figaro.

2020. aastal esitas politsei Depardieule süüdistuse vägistamises ja seksuaalkuritegudes pärast seda, kui näitleja Charlotte Arnould väitis, et ta vägistas teda 2018. aastal, kui ta oli 22-aastane ja põdes anoreksiat.

Aegumise tõttu on tagasi lükatud näitleja Helene Darrase eelmisel aastal esitatud kaebus, milles ta väidab, et Depardieu käperdas teda 2007. aastal filmivõtete ajal ja tegi ettepaneku seksuaalvahekorda asuda.

Mullu detsembris esitas Hispaania ajakirjanik Ruth Baza kaebuse Depardieu vastu, väites, et mees vägistas ta Pariisis 1995. aastal. Vaatamata sellele, et sündmused on aegunud, otsustas ta esitada oma kaebuse, lootes, et see aitab teistel inimestel sama teha, märkis ta.