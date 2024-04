Hamburgis püstitatakse Hitleri ajal tagakiusatud prostituutidele mälestusmärk

Kohaliku luteri kiriku pastor Sieghard Wilm ütles The Guardianile, et algatusel on kohalike lõbutöötajate ja muude elanike toetus. «Miljonid inimesed külastavad St Paulit ja paljud turistid seisavad iga päev Herbertstrasse ees ja teevad pilte. Minu arvates on see alati olnud küüniline, kuna tean, et natsid olid need, kes need väravad püstitasid,» märkis ta.