ÜLEVAADE Meloni tahab peibutuspardina kallutada europarlamenti järsult paremale

«Ma olen end alati pidanud sõduriks ja sõdurid, kui tarvis, ei kõhkle võtmast sisse kohta eesliinil,» teatas Meloni oma erakonna Itaalia Vennad (FdI) konverentsil pühapäeval, kui kuulutas, et kandideerib Euroopa Parlamendi valimistel. «Tahame teha Euroopas täpselt seda, mida tegime Itaalias 25. septembril 2022 – luua enamuse, mis toob kokku parempoolsed jõud, et lõpuks saata vasakpoolsed opositsiooni, isegi Euroopas!»

Kogu ELis 6.–9. juunini peetavatel valimistel osalemist põhjendas Meloni sellega, et lisaks FdI esimeheks olemisele on ta ka Euroopa Konservatiivide ja Reformistide (ECR) parteipere juht ning sel jõul on tema kinnitusel soov haarata otsustav roll Euroopa poliitika muutmisel, vahendas AFP.