SUHTELÕKS Rootsi jõugud võrgutavad politseinikke armastust teeseldes infot lekitama

Lehe andmeil on jõugukurjategijate kätte jõudnud muu hulgas teavet ees ootavatest haarangutest, salastatud infot ning andmeid politsei töömeetodite kohta. Seejuures on alates 2018. aastast esitatud 514 raportit arvatavate lekete kohta.

Vähemalt 30 politseiametnikku on eri põhjustel nimetatud julgeolekuriskiks ning sunnitud töölt lahkuma või teinud seda omal soovil, kirjutas Dagens Nyheter. 14 juhtumi puhul on veenvaid tõendeid või on juba jõutud koguni süüdimõistva otsuseni teabe edastamises organiseeritud kuritegelikele gängidele.