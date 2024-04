Ukraina süüdistab Rahvusvahelist Punast Risti Kremli sõjamasina toetamises

Ukraina ametnikud on seisukohal, et Venemaal tegutsev Punane Rist ei tööta neutraalsuse ja sõltumatuse põhimõtetest lähtuvalt. Uuringud näitavad, et alates 2022. aastast on Moskvas asuv Punase Risti peakontor rikkunud korduvalt rahvusvahelise humanitaarabiorganisatsiooni töö reegleid.