Kreeka randades võideldakse ebaseaduslike päikesevarjudega

Kreeka uudisteväljaanne eKathimerini kirjutas eile, et Kreeka digihalduse ministeerium käivitas äpi MyCoast, mille kasutajad tohivad esitada kaebusi rikkumiste kohta randades.

Näiteks saab nüüd mobiilirakenduses kaevata, kui turismifirmad üritavad randadesse panna oma päikesevarje nii tihedalt, et valguvad kõvasti üle selleks ettenähtud vaba ruumi. Hotellide kohta saab teha märkusi, kui nad hõivavad suuremaid territooriume, kui tohiksid.

Tegemist on sellise rakendusega, mida kasutades saavad randa külastavad turistid ja kohalikud kreeklased konkreetsed rikkumise geograafilised asukohad ära märkida ja rakendus ise annab teada, milliste ettevõtete ning lepingutega peaksid need paigad olema kaetud.

Kui äpist selgub, et õigusi randa ekspluateerida turismiettevõtetel pole, saab algatada uurimise. Kaebuse esitamiseks on võimalik astuda ette enda nime alt või kasutades veebilehe kasutajanime ning parooli. Rikkumistest on võimalik teatada aga ka anonüümselt.