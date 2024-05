TIIBETI PARTEIJUHT Hiinlased vägistavad nunnasid ja saadavad lapsed ajupesukooli

Tashi Dhondup: Ma olen sündinud Lhasas, okupeeritud Tiibetis, praegu 29-aastane. Elasin koos vanaisaga, vanemad surid, kui olin väga väike. Isale sai saatuslikuks vastuolu Hiina võimudega ja ema haigestus. Ühel õhtul vanaisa rääkis mulle, et nüüd tuleb sul minna koos kahe tiibeti naisega Indiasse. Sest seal on tiibetlased ja dalai-laama.

Kui vanalt see minek oli?

Olin neljane. Paljud ütlevad, et selles vanuses on raske selgelt mäletada, aga ma mäletan päris palju. Mäletan kuidas me käisime enne seda turul mulle sooje riideid ostmas. Mäletan isegi lõhnu, mis siis Lhasa turul olid.