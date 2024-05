Ukraina esitles tehisintellekti loodud välisministeeriumi kõneisikut

Ministeerium märkis, et tegemist on esimese korraga ajaloos, kus inimeste kirjutatud avalduste ettelugemiseks kasutatakse «digitaalset kõneisikut».

Ukraina välisministeeriumi pressiteenistus kinnitas AFP-le, et Shi edastatavad avaldused ei ole ole tehisintellekti loodud, vaid neid kirjutavad ja kinnitavad «reaalsed inimesed».

«See on ainult visuaalne osa, mida AI aitab meil luua,» märkis ministeerium.

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba ütles, et uus kõneisik on «tehnoloogiline hüpe, mida pole veel teinud ükski teine diplomaatiline teenistus maailmas».

Victoria Shi loomise peamine põhjus on diplomaatide aja ja ressursside kokkuhoid, selgitas Kuleba.

Tema välimus ja hääl on modelleeritud reaalse isiku, laulja Rosalie Nombre järgi.

Ministeerium ütles, et Nombre osales projektis tasuta. Samuti rõhutati, et Shi ja Nombre on «kaks erinevat isikut» ning ametlike avaldustega esineb ainult Victoria Shi.