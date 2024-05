Kobahhidze: Gruusia välismõjude seadus võetakse vastu mai keskpaigas

«Kompromiss on selles küsimuses vastuvõtamatu, kuna see seadus muudab ühiskonna vähem polariseerituks. See seadus võetakse vastu mai keskpaigas ning parlament ületab mõni nädal hiljem presidendi veto, mille järel seadus jõustub,» seletas valitsusjuht pressikonverentsil.