Põlissoomlased heitsid kõrtsis tulistama kukkunud saadiku oma fraktsioonist välja

Põlissoomlaste fraktsiooni esimees Jani Mäkelä ütles täna peetud pressikonverentsil, et Vornaneni oma ridadest välja heitmine oli üksmeelne ning tõukus usaldusekaotusest seoses eelmise reede varastel tundidel Helsingi kesklinnas toimunud vahejuhtumiga, kus esimest ametiaega parlamenti kuuluv poliitik tõmbas ööklubi ees puhkenud sõneluse käigus välja relva ja tulistas vastu maad, vahendas Yle.

«Poliitikas on usaldus väga oluline ja seda kas on või ei ole. Nii oleme jõudnud selle otsuseni,» ütles Mäkelä, lisades, et Vornaneni käitumist ei saa kaitsta ega pidada vastuvõetavaks.