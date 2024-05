Sõja tõttu on poliitiline ja korruptiivne surve kohtusüsteemile vähenenud, aga see pole kadunud, ütles kohtureformi käigu kohta Postimehele intervjuu andnud Ukraina ülemkohtu liige Ivan Mištšenko. Ukraina ülemkohus on praegu suure korruptsiooniskandaali keskmes, sest eelmisel aastal jäi kolme miljoni dollari suuruse altkäemaksu võtmisega vahele Ukraina kõrgeim kohtunik – ülemkohtu esimees.