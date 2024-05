Ukraina luure: Tšassiv Jari kaotus on aja küsimus

Skibitskõi sõnul on see kõrgendikul asuv tugipunkt «võti» Vene okupatsioonivägede edasiseks liikumiseks Donetski oblasti viimastesse suurematesse linnadesse. Nii võib Tšassiv Jar korrata Avdijivka saatust, mille venelased täielikult hävitasid.

Venemaal on teadaolevalt edu Otšeretõno küla juures, kus hiljutine Ukraina vägede rotatsioon ebaõnnestus. Vene vägedel õnnestus esimesest kaitseliinist läbi murda ja luua oluline sillapea, mille pindala on 25 ruutkilomeetrit.

«Ukraina on kindlal teel olukorra stabiliseerimisele, samal ajal kui Venemaa paiskab välja "kõik", mis tal on, et suuremat edu saavutada,» leiab kindral Skibitskõi.