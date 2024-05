Saksamaa hoiatas Venemaad Scholzi parteile tehtud küberrünnaku tagajärgede eest

Välisminister Annalena Baerbocki sõnul lõppes just Saksamaa föderaalvalitsuse uurimine, et selgitada, kes oli 2023. aastal SPD vastu suunatud küberrünnaku taga.

«Teisisõnu oli see riiklikult toetatud Venemaa küberrünnak Saksamaale ja see on täiesti talumatu ja vastuvõetamatu ning sellel on tagajärjed.»