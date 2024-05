Radikaalsed islamistid kõigutavad Erdoğani jalgealust

Enamik rahvusvahelisi vaatlejaid üllatuks väite peale, et Türgi presidendi Tayyip Erdoğani hoiak Iisraeli suhtes on olnud liiga leebe. Ta on otseselt kaitsnud palestiinlasi ja Hamasi, süüdistanud Iiraeli Gazas genotsiidi korraldamises ja nimetanud Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahut sõjakurjategijaks, kirjutab The Economist. Veelgi enam. Türgi on andnud mõnele Hamasi juhile isegi poliitilist varjupaika.