Hipphopparite kultuur hakkas Prantsusmaal levima 1982. aasta algusest ja saabus ta Kesk-Euroopasse USAst. Praegu on just Pariisi ja teiste suuremate linnade äärelinnadest kujunenud hipphopparite keskused.

Nüüd aga tahab Prantsusmaa valitsus hakata valdkonda reguleerima, et nõuda ka tänavatantsijatelt sarnaseid diplomeid, nagu on riikliku õppekava raames baleriinidel, vahendas The Times.