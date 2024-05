Läti sõjavägi alustas Venemaa ja Valgevene piirile tugipunktide rajamist

«Siin kaevame tee üles ja teeme tankitõrjekraavi, et vajadusel ei oleks transpordil, sh tankidel võimalik seda teed mööda liikuda. Sellel kraavil on kindlad parameetrid ja vastav sügavus, et see täidaks oma eesmärki,» kommenteeris portaalile relvajõudude inseneriväe inspektor kolonel-leitnant Kaspars Lazdiņš.