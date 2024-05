Tuletõrje pressiesindaja ütles varem ajalehele Tagesspiegel, et leegid on neljakorruselises hoones levinud umbes 2000 ruutmeetrile. Pealelõunal täpsustas sündmuskohal viibiv tuletõrje kõneski Adrian Wentzel olukorda tabloidlehele B.Z. «Hoone põleb nüüd täielikult läbi nelja korruse. Osa hoonest on juba kokku varisenud,» lausus ta.