Euroopas pressivabadust ohustava poliitilise surve taustal näib Eesti pailapsena

Reedel märgitud rahvusvahelisel ajakirjandusvabaduse päeval avaldatud pressivabaduse indeksi järgi on kogu maailmas vaid kaheksa riiki, kus meedia olukorda võib hinnata heaks ning need kõik asuvad Euroopas. Samas tõi RSF esile, et Euroopat räsib paljuski sama mure, mis maailma laiemalt: üha rohkem on valitsusi, kes ei täida oma ülesannet ajakirjandusele soodsa keskkonna ning avalikkusele usaldusväärse, sõltumatu ja mitmekülgse uudisvoo tagajana.