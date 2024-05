Kuigi härjavõitlus on Hispaanias vana traditsioon, on auhinda antud välja vaid veidi üle kümne aasta. See idee käidi välja eelmise sotsialistist peaministri José Luis Rodríguez Zapatero valitsuse ajal, aastal 2011, kui härjavõitluse valdkond liikus siseministeeriumi alt kultuuriministeeriumi alla.