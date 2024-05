Selle nädala lõpus ja eriti järgmisel nädalal on Malmös oodata hulgaliselt meeleavaldusi, vahendab SVT.

«Meie ja korraldajad usume, et nii neljapäeval kui ka laupäeval. kui Iisrael finaali pääseb, on meeleavaldustel üle 40 000 osaleja,» märkis Malmö munitsipaal- ja dialoogipolitsei ametnik Daniel Mårtensson. Korrakaitsjate sõnul võib tegemist olla kahe seni suurima meelavaldusega linnas pärast Iisraeli ja Hamasi vahelise sõja puhkemist mullu oktoobris. Seni Malmös Palestiina toetuseks korraldatud meeleavaldused on kulgenud rahumeelselt.