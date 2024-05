USA süüdistab Venemaad mürkgaasi pruukimises Ukraina sõdurite vastu

Samuti on Venemaa Washingtoni andmeil kasutanud pisargaasi, mis on sõjapidamises samuti keelatud.

«Seesuguste kemikaalide kasutamine ei ole üksikjuhtum ja selle taga on tõenäoliselt Vene vägede soov tõrjuda Ukraina üksused kindlustatud positsioonidelt välja ja saavutada taktikalist edu lahinguväljal,» vahendas The New York Times USA välisministeeriumi avaldust.