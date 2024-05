Politsei tabas Euroopa suurima telefonipetturite pesa

Politseiuurimine algas Saksamaalt Freiburgist, kus mullu detsembris pöördus kohalike ametivõimude poole tähelepanelik pangateller pärast seda, kui üks 76-aastane naisklient oli soovinud kontolt välja võtta sularaha 120 000 euro väärtuses. Peagi selgus, et vanaproua langes võltspolitseinikust kelmi ohvriks. Freiburgi politsei võttis petturid kinni, kuid sellele järgnenud uurimisel avastati, et kurjategijate kasutatud telefoninumbrid on ainuüksi viimase 48 tunni jooksul olnud seotud enam kui 28 000 petukõnega.