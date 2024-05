Kuigi vahepeal spekuleeriti, et Khani ametikoht võib olla ohus, siis tulemuste põhjal edestas Khan tooride vastaskandidaati Susan Halli ülekaalukalt. Khan sai 44 protsenti häältest, edestades oma konservatiivset konkurenti Susan Halli 11 protsendipunkti võrra.

Khan (53) on Pakistani immigrantide poeg ja esimene moslemist meer lääneriigi pealinnas. Ametisse valiti ta esmalt 2016. aastal ja nüüd saab temast esimene Londoni linnapea, kes on võitnud kolmanda ametiaja alates sellest, kui see ametikoht 2000. aastal loodi.