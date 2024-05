Ukraina sõdur Donetski rindel. Foto on illustratiivne.

Ukraina on kimpus lahinguväljal langenud sõdurite tuvastamise ja surnukehade lähedastele viimisega.

Sõdurite lähedased väidavad, et lähedaste surma kohta pole võimalik mitu kuud ametlikku kinnitust saada, vahendab The New York Times.