Prantsusmaad võib tabada konjakiuputus

Jaanuaris algatas Hiina dumpingu-vastase uurimise Euroopa Liidust imporditud brändi üle. Nüüd kardetakse, et konjakitööstust tabab sarnane tagasilöök nagu siis, kui Hiina tõstis Austraaliast pärit veinile tollimaksu 218,4 protsendi võrra, vahendab Reuters.

​Täna arutatakse Prantsusmaa konjaki küsimust Pariisis, kuhu on külla sõitnud Hiina president Xi Jinping. Kohaliku konjakitööstuse esindajate sõnul sõltub alkovaldkonna tulevik sellest, mil määral õnnestub kõnelustel uusi tollimakse vältida.

Prantsusmaa suurimate konjakitootjate – Remy ja Pernod' – kasum on kahanenud rohkem kui 16 ja 5,7 protsendi võrra vastavalt, võrreldes ajaga, mil uurimise algatamisest teatati.

Vägijook jääb kätte

Konjakitööstuse liidu sõnul on suurem mõju nii ligemale 4400 viinamarjakasvatajal ja nende perekondadel kui ka kogu riigi edelaosas asuva Cognaci piirkonna majandusel ja keskkonnal.

Konjakiliidu andmetel laagerdub 2023. aastal Prantsusmaal tünnis 2 miljardi pudeli väärtuses konjakit, millest 97 protsenti on mõeldud ekspordiks. Kui Hiina osakaal ekspordist jääks umbes 19 protsendi juurde, tähendaks see, et vähemalt 368,6 miljonit pudelit laagerduvat konjakit oleks tulevikus mõeldud Hiinasse, arvutas Reuters.