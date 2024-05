Cambridge'i ja Oxfordi tudengid liitusid Palestiina-meelsete protestidega

Nii Oxfordi kui ka Cambridge'i ülikooli hoonete juurde on üles seatud telklaagreid, avaldamaks poolehoidu seni peamiselt Ameerika Ühendriikides toimunud meeleavaldustele, vahendab The Telegraph.

Students are prptesting in Cambridge in support of Palestine. pic.twitter.com/hJc5tIEdBz

Meeleavaldusaktsiooni eestvedaja on rühmitus Cambridge for Palestine, kes süüdistab ülikooli finantsilistes ja akadeemilistes sidemetes Iisraeliga. «Cambridge'i ülikool saab kaitsetööstuskokkulepetest kasu 46 miljoni dollari ulatuses, aidates kaasa relvade tootmisele, millega Iisrael on üle 40 000 palestiinlase tapnud, kellest 40 protsenti on lapsed ning on hävitanud kõik Gaza ülikoolid,» väitis rühmitus. «Me ei liigu siit enne, kui meie nõudmised on täidetud.»