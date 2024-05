Itaalia linna moslemitel pole pärast linnapea keeldu kohta kus palvetada

Monfalcone paremäärmuslik linnapea ja Liiga Euroopa Parlamendi valimiste kandidaat Anna Maria Cisint 26. aprillil 2024. aastal. Foto: ALBERTO PIZZOLI/AFP/Scanpix

Siiski on Cisinti sõnul moslemitest sisserändajate arv, mida on suurendanud perekondade taasühinemised ja uute sündide arv, muutunud Monfalcone jaoks liiga suureks. «Neid on liiga palju [..] tuleb öelda nii nagu olukord on,» ütles ta.

Cisint viimastel kuudel olnud üle riigi ajaleheveergude pealkirjades oma hoiatuste tõttu sotsiaalsest jätkusuutmatusest seoses Monfalcone moslemi elanikkonnaga.

See on omakorda taganud talle koha Euroopa Parlamendi valimistel peaministri Giorgia Meloni koalitsioonipartneri Matteo Salvini immigratsioonivastase partei Liiga nimekirjas.

Liiga on aastakümneid takistanud mošeede avamist oma tugipunktis Põhja-Itaalias, kuid probleeme on sellega katoliiklaste enamusega Itaalias üleriigiliselt.

Islamil puudub ametlik staatus

Pühakodade ehitamist raskendab see, et Islam ei kuulu 13 religiooni hulka, millel on Itaalias ametlik staatus.

Riigi ühe peamise moslemiühenduse Islami Usuühenduse (COREIS) liikme Yahya Zanol sõnul on hetkel Itaalias vähem kui kümme ametlikult tunnustatud mošeed.

See tähendab, et Itaalia hinnanguliselt enam kui kahest miljonist moslemist on enamik tõrjutud tuhandetesse ajutistesse pühakodadesse, mis Zanolo kohaselt toidab eelarvamusi ja hirmu mittemoslemi elanikkonna suhtes.

Detsembris internetis tehtud tapmisähvarduste tõttu politsei kaitse all olev Cisint kurdab, et tegemist on väga suletud kogukonnaga, kes ei taha integreeruda. Ta küsib, miks õpetatakse kogukonnakeskustes araabia, mitte itaalia keelt, ja nimetab oma abikaasade taga kõndivaid naisi või loori kandvaid koolitüdrukuid talumatuks.