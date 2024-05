Sõrskõi oli keerulise olukorra tõttu kaks päeva Pokrovski ja Kurahhove juures rindel

«Idas valitseva keerulise olukorra tõttu töötasin kaks päeva üksustes, mis kaitsevad positsioone Pokrovski ja Kurahhove, see tähendab vaenlase põhirünnaku suunal. Just siia on koondunud vaenlase peamised löögijõud, mis üritavad meie väe kaitsest läbi murda ja jõuda oma edu arendades suurtesse asulatesse Kurahhove ja Pokrovsk,» kirjutas Sõrskõi Facebookis.