Venemaa ütles, et Ühendkuningriigi välisminister David Cameroni neljapäeval öeldu, et Ukrainal on õigus kasutada Suurbritannia antud relvi sihtmärkide ründamiseks Venemaa territooriumil. Venemaa välisministeeriumi sõnul tunnistasid Cameroni märkused, et Suurbritannia on nüüd de facto osa konfliktist.