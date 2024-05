Varssavi halduskohtu kohtunik Tomasz Szmydt andis Valgevene riikliku uudisteagentuur BelTA peakorteris pressikonverentsi, kus ütles, et teda kiusatakse Poolas taga ning ta taotleb asüüli protestiks Poola ebaõiglase ja kahjuliku poliitika vastu Valgevene ja Venemaa suhtes, vahendab portaal Notes From Poland. Samuti süüdistas ta praegust Poola valitsust Ameerika Ühendriikide ja Suurbritannia mõju all olles riiki sõtta viimises.