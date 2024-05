REPORTAAŽ Nõukogude monumendid hoiavad Slovakkiat Vene mõjuväljas

Antonina on üks paljudest slovakkidest, kelle jaoks ei ole midagi ebatavalist selles, et Slovakkia suuruselt teise linna väljakul on näha kommunistlikke sümboleid ning igavest tuld, mis tõele au andes siiski enam ei põle.

Koostöölepe Kremliga

Monumentide võrdlemisi head seisukorda selgitab tõik, et Slovakkia valitsusel on Venemaaga kokkulepe sõjaväehaudade hooldamises – just nimelt sõjaväehauaks loetakse monumenti linna «vabastanud» punaarmeelastele. Seda vaatamata tõsiasjale, et 1945. aastal sinna maetud 24 sõduri säilmed toimetati juba aasta hiljem Košice kalmistule.