Sakslased marus: kebabi hind kerkib kui pärmi peal

Kui alles kaks aastat tagasi maksis kebab neli eurot, siis nüüd on mõningates linnades kerkinud see kümne euroni, vahendab The Guardian.

Saksamaa pealinnas Berliinis asuval Friedrichstrassel kebabiputkat pidav Deniz on tõstnud roa hinda rohkem kui kahe aastaga 3,90 eurolt seitsmele. Tema sõnul ei ole praegu näha, et lähiajal saaks hinda taas langetada.

«Me oleme rendi-, energia- ja toiduainete hindade tõttu sunnitud [kebabi]hinda tõstma,» märkis ta. «Inimesed räägivad meile kogu aeg Dönerflation'ist (döneri inflatsioon ehk hinnatõus - toim.), nagu me nööriks neid, kuid see on meie kontrolli alt väljas.»

Väidetavalt on Türgist pärit liharoa hinna üle sedavõrd palju poliitikutelt küsitud, et valitsus on ühismeediakontole lisanud selgituse: hind on kasvanud osaliselt energiahindade ja palkade tõusu tõttu. «On küllaltki tähelepanuväärne, et ükskõik kuhu ma lähen, peamiselt noored küsivad mult, kas döneri jaoks peaks kehtestama hinnalae,» märkis Scholz.

Inimeste pahameelest lõikab kasu ka vasakäärmuslik partei Die Linke, kes soovib parlamendile esitada ettepaneku justnimelt döneri hinnalae (Dönerpreisbremse) kehtestamiseks.

Erakonna arvates ei tohiks kebabiportsjon maksta rohkem kui 4,90 eurot, madalama sissetulekuga peredest pärit noorukitele peaks liharoog maksma aga vaid 2,90 eurot. Samuti soovitakse, et iga leibkond saaks riigilt päevaseid vautšereid.

Arvestades seda, et Saksamaal müüakse igal aastal ligikaudu 1,3 miljardit portsjonit kebabi kokku 7 miljardi euro väärtuses, siis läheks riiklik subsideerimisprogramm igal aastal maksma 4 miljardit eurot.