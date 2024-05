Neljapäevane konverents korraldati Kaliningradis filosoof Immanuel Kanti 300. sünniaastapäeva mälestuseks, samas selgus mitme Skandinaavia ja Balti meediaväljaannete ühisuurimuse tulemusena, et see oli hoopis osa Venemaa valitsuse jõupingutustest õigustada sõda Ukrainas ning nõrgestada Baltimaade regioonis NATOt toetavat meelsust, vahendab Expressen.

Väljaande sõnul väisas Cronberg konverentsi oma praeguse ülemuse, Stockholmi rahvusvahelise rahu-uuringute instituudi direktori Dan Smithi loal, samas väitis Smith, et Cronberg tegi otsuse üritusest osa võtta ise ning ta ei esindanud seal tööandjat. Samuti ütles Smith väljaandele Expressen, et taolisest konverentsist osavõtmine on kasulik rasketel aegadel sidemete hoidmiseks.