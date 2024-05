Garricku klubi liikmelisus on kiivalt hoitav saladus. Arvatakse, et nii mõnigi prominentne jurist, riigiametnik, ajakirjanik või kunstnik kuulub organisatsiooni, vahendab AFP.

«Mitmed Garricku klubi liikmed, sealhulgas Sting, Mark Knopfler ja kuulsad näitlejad ja produtsendid on klubi juhatajale kirjutanud, et ütlevad liikmesuse üles, kui järgmisel teisipäeval ei hääletata naiste [klubisse] lubamise poolt,» märkis ühismeediaplatvormil X Briti ringhäälingu BBC toimetaja John Simpson. «Paljud teised, nagu mina, arvavad samuti, et siis oleks võimatu jääda.»