The Independent: Venemaa lõpetas Kertši silla kasutamise relvade ja laskemoona veoks

Satelliidipiltide analüüs näitab, et sillal ei ole peaaegu mingit liiklust ja seega ei pruugi see enam olla tõhus sõjaline sihtmärk piiratud laskemoonaga Ukraina vägede jaoks, ütlesid Ukraina suurima eraluureagentuuri Molfar analüütikud The Independentile.