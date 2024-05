INTERVJUU Bražet üllatas nii NATO abipeasekretäriks kui Läti välisministriks saamine

Miks te pärast edukat ametnikukarjääri poliitikasse minna otsustasite?

See oli siiralt üllatus, kui peaminister helistas ja mulle seda kohta pakkus. Ma ei mõelnud sellele kui poliitikasse minemisele, kuigi ministriks hakates minnakse poliitikasse. Samas pole ma ühegi erakonna liige, ehkki olen teatud mõttes poliitikas, sest olen minister ja valitsuses.

Ma ei saa öelda, et oleks ühtki konkreetset põhjust, miks selle vastu võtsin. Sain palju toetussõnumeid ministeeriumi kolleegidelt, kus nad avaldasid lootust, et võtan selle vastu. See võis olla üks faktoreid.