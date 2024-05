Kas Abhaasiast saab vahetuskaup Gruusia venemeelsuse eest?

Küsimus, mis toimub Gruusia tegeliku juhi oligarh Bidzina Ivanišvili peas, on endiselt selge vastuseta. Olukorras, kus opositsioon oli pigem killustunud ja Ivanišvili Gruusia Unistusel paistis olevat võimalus võita sügisel toimuvad valimised, häälestas nn välismõju seadus rahva tema vastu. Milleks tal seda vaja oli?

Jah, Ivanišvili ei arvestanud noorte grusiinide väga aktiivse ja visa vastuhakuga. See on tegelikult olnud üllatav kõigile, isegi Gruusia opositsioonile. Samuti oli see ilmselt üks asjaolu, mis sundis ametlike riiklike rollideta Ivanišvili aprilli lõpus peidust välja tulema ning esinema kõnega, kus ta määratles kogu läänt «globaalse sõjaparteina». Nii andis pikalt varju hoidnud oligarh riigi välispoliitikale nüüd juba avalikult läänevastase kursi.