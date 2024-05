ÜLEVAADE Põhja-Makedoonia valimiste riiakas soosik ähvardab väärata riigi ELi-lootuse

Selle kinnitusena kuulutas VMRO-DPMNE liider Hristijan Mickoski juba üle-eelmisel nädalal, et on alustanud koalitsioonikõnelusi. Mõni päev hiljem teatas ta, et nende valitsuspartneriks saab praegu opositsioonis olevat nelja albaanlaste parteid esindav liit VLEN, vahendas Euronews. Samas peab Mickoski võimalikuks, et nad saavad ka üksi 120-kohalises parlamendis enamuse.