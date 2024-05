Kaitseminister Grant Shapps ütles parlamendis kõneldes, et küberrünnak tehti arvatavasti pahatahtliku tegija poolt ning, et ei saa välistada mõne riigi osalust. Kui Shapps riiki, kelle häkkerid juhtumi taga võivad olla, ei nimetanud, siis The Guardianiga rääkinud allikad olid vähem ettevaatlikud ja näitasid näpuga Hiinale.