INTERVJUU Hollandi kaitseminister: oleme liiga kaua lootnud, et Venemaa ei kujuta endast ohtu

Nüüd tuleb tema sõnul jalad kõhu alt välja võtta ja kogu Euroopas kaitsevõimet tugevdada.

Teatasite hiljuti, et Holland saadab Eestisse F-35 hävitajaid. Mida see tähendab?

Teeme kogu piirkonna ja NATO idatiiva kaitsmiseks teie riigist õhuturvet (tänavu detsembrist märtsini 2025 – M. P.). Me oleme sama teinud ka Poolas 2022. aastal. Tuleme siia vähemalt kolme kuni kümne F-35 hävitajaga läbi viima õhuturbega ja kiirreageerimisega seotud ülesandeid. See tähendab, et kui õhuruumi tungitakse või on sissetungi kahtlus, siis me kohe reageerime sellele ja hävitajad tõusevad õhku.

Mul on väga hea meel, et me teeme seda, sest minu arvates on nii Hollandile kui ka teistele NATO litilastele oluline näidata välja pühendumust nendele riikidele, kes Venemaa ohuga kõige rohkem kokku puutuvad.

Sügisel peaks Ukraina õhuruumi jõudma teie saadetavad F-16 hävitajad. Mida see sõjarindel kaasa toob?

See on meie plaan, jah. [Olukord rindel] on keeruline. Me teame, et F-16 hävitajad on õhuruumis väga võimekad. Aga see on väga erinev sellest, millega ukrainlased seni harjunud on. Seega korraldame praegu koostöös taanlaste, ameeriklaste ja kogu F-16 koalitsiooniga väljaõpet, ja mitte ainult pilootidele, vaid ka tehnilisele personalile. Näiteks viime läbi ka keele- ja tehnikaõpet.