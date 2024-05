REPORTAAŽ Leedu piiripunkti raudrüü peatab Lukašenka tankid

Piiriületuskohas viib Leedu piirivalve Postimehe esmalt riigi sümbolitega piiritulpade vahel asfaldile maalitud jooneni. See triip eristab Medininkai piiripunktis lääne demokraatiat kurjuse telje riigi Venemaa satelliidist. «Vaata, Valgevene piiriohvitser jälgib meid praegu teraselt,» osutab selle kandi piirikaitse eest vastutav Padvarionysi piirivalveüksuse juht Sigitas Valainis ning muigab. Tal on sõjaväeline taust ja ta on kartmatu.