Internetis surfavaid lapsi on võimalik porno eest kaitsta nende privaatsust kahjustamata, vahendas El País hiljuti programmeerija Olivier Blazy sõnu.

Mure alaealiste liiga hõlpsa pornosaitidele ligipääsuga on paljudes riikides. Prantsusmaa, Saksamaa ja Ühendkuningriik on pornole ligipääsu tõkestanud ja selleks kasutatakse vanuse kontrollimise süsteeme. USAs on taolised arvuti kontrollprogrammid El País käima tõmmatud kaheksas osariigis ning teistes kaalutakse sama. Hispaania valitsus töötab välja tööriista, mida tahetakse hakata kasutama suve lõpul.