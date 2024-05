Manchesteri kohtus väitis 30-aastane õpetaja Rebecca Joynes, et ta on koolipoisist rase.

Samas meenutas üks tema 15-aastasest meessoost õpilasest, et Joynes käskis tal seksi teemal vaikida, sest ta on alaealine. Enne suguühtesse astumist aga naine väidetavalt naeris, kui poiss oli talle oma vanust meenutanud, vahendas The Times Briti meediaruumi vallutanud juhtumit.