Eesmärgiks on pakkuda kõigile alates 20-aastastele noortele rutiinse arstliku kontrolli käigus ka võimalust teha tasuta viljakusnäitajate teste ning parandada eakamatele juurdepääsu kunstviljastamisele.

Macron nimetas seda skeemi ise eile ajakirjale Elle antud intervjuus demograafiliseks ümberrelvastumiseks. Plaanis on noortele teadvustada otsekohesemal viisil seda, millal on parim aeg pere loomiseks. See idee sündis Prantsusmaa valitsuses juba jaanuaris, viitas RFI.