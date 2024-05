Stockholmis kimasid koos ringi sajad Nõukogude Liidu ja Vene lippudega ehitud autod

Autokolonn moodustus lõuna paiku maanteel, mis ühendab pealinnast itta jäävat Stavsnäsi Stockholmi südalinnaga. Politsei sõnul teatasid mitu inimest neile, et masinatest paistavad nii Vene kui ka Nõukogude Liidu lipud, samuti oli näha Georgi linte. Bryngelssoni sõnul pole see aga otseselt asi, millele politsei peaks reageerima.

Politsei lisas ka, et tegemist pole rahvakogunemisega, millele oleks antud luba või millest oleks varem teatatud.

Mees nimetas vaatepilti äärmiselt ebameeldivaks. «Nad teevad seda ilmselt sellepärast, et on võidupüha, kuid Venemaa lipp tähistab midagi muud praegu, pärast seda kui nad tungisid Ukrainasse,» lisas Ribbing, viidates sellele, et Venemaal märgitakse 9. mail Nõukogude Liidu võitu Natsi-Saksamaa üle.