VÄLJATÕSTMINE VÕI SURM Saudi võimud andsid käsu tappa ulmelise tulevikulinna vastu protestijad

Kolonel Rabih Alenezi rääkis Briti ringhäälingule, et talle anti 2020. aasta aprillis korraldus visata kodust välja külaelanikud, kelle elamised jäid ette Neomi nime kandva ökoprojekti osaks oleva joonlinna rajamisele, ning käsk nägi ette, et tõrkuvad elanikud tuleb tappa.

Megaprojekti algataja Saudi Araabia kroonprints Mohamed bin Salman on kirjeldanud Neomi ala kui tühja lõuendit, kuid tema enda valitsuse andmeil on linna rajamiseks sunnitud kolima üle 6000 inimese ning Ühendkuningriigi inimõigusühenduse ALQST hinnangul on neid veegi rohkem. BBC leidis satelliidipilte uurides kinnitust kolme küla – al-Khuraybah', Sharma ja Gayali – täielikule hävitamisele.