ÜLEVAADE «Nad kuhjasid lapsed üksteise peale ja tulistasid...» Darfuris toimub taas genotsiid

43-aastane Ramzi rääkis, kuidas peamiselt araabia päritolu võitlejatest koosnev RSF sisenes mullu juunis Lääne-Darfuri suurima linna El-Geneina al-Nasseemi linnaossa ja asus seal massiliselt inimesi tapma. Ta visati koos mitmekümne kohalikuga verega reostunud tiiki. «Kui me olime sees, sundisid nad meid seda [vett] jooma ja pead vee all hoidma. Kui tõstsime pead, siis peksti meid keppidega. Nad küsisid kõigilt hõimukuuluvust. Kui ütlesid, et oled masaliit, piinati sind rohkem. /.../ Kui me vees olime, avasid nad meie peale tule. Tiigis olnutest 20 inimest tapeti,» rääkis Ramzi.