See lugu juhtus kahe California osariigi katoliku eliitkooli puberteediealise õpilasega ja see ulatub tagasi 2017. aastasse. Püha Franciscuse gümnaasiumi 14-aastased õpilased tegid foto, kus kandsid musta näomaski ajal, mil üks lastest oli teise juures külas, vahendas New York Post.